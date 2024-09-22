Курск, 22 сентября, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс поразил скопление личного состава и боевой техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило 22 сентября Министерство обороны России.

Mil.ru

Ведомство в своём Telegram-канале опубликовало видеозапись с кадрами удара лётчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по противнику. Для атаки на цели использовались авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

В Минобороны подчеркнули, что применение этого типа вооружений позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от передовой. После того как экипаж получил подтверждение о том, что цели уничтожены, лётчики вернулись на аэродром вылета.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября стало известно о том, что Су-34 ВКС России уничтожил пункт ВСУ в одном из приграничных районов Курской области. Отмечалось, что В результате удара Су-34 противник понёс потери в личном составе и бронетехнике.

Также появилась информация о том, что в приграничных районах Курской области российские вертолёты Ка-52М нанесли удары по скоплению личного состава и военной технике украинских формирований. После выполнения боевой задачи экипажи боевых машин Вооружённых сил России выполнили противоракетный маневр, произвели выпуск тепловых ловушек и вернулись на площадку, с которой проводили вылет.