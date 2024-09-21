Курск, 21 сентября, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Экипаж истребителя Су-34 Воздушно-космических сил России нанёс удар по скоплению живой силы и бронетехнике подразделений украинских войск в одном из приграничных районов Курской области. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Александр Маркин Су-34 ВКС России

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что применение авиабомб с УМПК позволяет наносить точные удары по позициям противника на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения.

В результате удара Су-34 противник понёс потери в личном составе и бронированной технике. Также уничтожен пункт временной дислокации боевиков ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны России сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удар по украинским формированиям в приграничном районе Курской области. Для ударов по разведанным целям применялись неуправляемые ракеты.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Российские бойцы остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории. По данным Минобороны от 20 сентября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 15,3 тыс. военнослужащих, 124 танка, 56 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортёра, 780 ББМ, 115 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок РСЗО, восемь пусковых установок ЗРК и 29 станций радиоэлектронной борьбы.