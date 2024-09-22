Хайфа, Израиль, 22 сентября, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по авиабазе Рамат-Давид на севере Израиля. Об этом 22 сентября сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление движения.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

«В ответ на серию израильских атак, в результате которых погибли мирные жители в Ливане, «Хезболла» выпустила десятки ракет по израильской авиабазе Рамат-Давид к востоку от Хайфы», — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, если информация об ударе подтвердится, то израильская авиабаза станет самой дальней точкой атаки за период с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года.

Рано утром 22 сентября сирены воздушной тревоги прозвучали в северных районах Израиля.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в ночь на воскресенье со стороны Ливана было выпущено около десяти снарядов. Обстрелу предшествовал сигнал воздушной тревоги в районе Изреельской долины. Согласно заявлению израильских военных, почти все снаряды удалось перехватить.

21 сентября министр обороны Израиля Йоав Галант подписал распоряжение о введении на территории в районе Хайфы и северного приграничья особого положения. По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, израильские войска в течение суток наносили интенсивные удары по объектам «Хезболлы». Израильская авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок шиитского движения.