Тель-Авив, Израиль, 22 сентября, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Приблизительно десять снарядов было выпущено с стороны Ливана по северным территориям Израиля, сообщили в пресс-службе израильской армии (ЦАХАЛ).

ИА Регнум

Представители вооружённых сил еврейского государства отмечают, что этому обстрелу предшествовал сигнал воздушной тревоги в районе Изреельской долины. В ЦАХАЛ уточнили, что почти все выпущенные снаряды удалось перехватить.

Информация о пострадавших в ходе атаки не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября израильский министр обороны Йоав Галант объявил о введении особого положения в северных районах Израиля. Речь идёт о территориях от Хайфы до границы с Ливаном.

Также появилась информация о том, что ЦАХАЛ в течение суток наносила интенсивные удары по объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Израильские военно-воздушные силы ударили примерно по 400 пусковым ракетным установкам указанной группировки.