Москва, 21 сентября, 2024, 19:53 — ИА Регнум. ВС России уничтожили сухогруз, перевозивший западные ракеты и боеприпасы для Киева. Об этом 21 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Также за сутки российская авиация и ракетные войска и артиллерия нанесли удар по двум складам ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 153 районах.

С помощью средств противовоздушной обороны российские военные сбили шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 американских реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал удар ВС России по сухогрузу с западным оружием успехом. По его словам, данный случай имеет большое значение, поскольку были уничтожены ракеты, которые могли использоваться для атак вглубь территории России. Он предположил, что уничтожение сухогруза станет сигналом для тех, кто поставляет вооружение ВСУ.

В ночь на 21 сентября российские военные также нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по цехам по производству дронов и по местам дислокации живой силы, вооружения и военной техники противника. Все цели были поражены.

В течение недели российские военные нанесли 27 высокоточных групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения БПЛА и их предполетной подготовки.