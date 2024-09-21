Москва, 21 сентября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Удар Вооружённых сил РФ по сухогрузу с предназначенным для Украины западным оружием можно считать успехом. Об этом 21 сентября заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

По его словам, этот удар имеет большое значение, поскольку были уничтожены ракеты, которые могли использоваться для атак вглубь территории России.

«Я думаю, это такой сигнал, который поступит тем, кто занимается этим делом. Не все сухогрузы — украинские, некоторые ходят под другими флагами. Это достаточно опасная для них работа», — приводит слова Дандыкина Lenta.ru.

По мнению эксперта, этот удар повлияет на боеспособность Украины.

Как передавало ИА Регнум, российские военные нанесли удар по сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными Киеву западными странами. Также оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС России уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

В течение недели российские военные нанесли 27 высокоточных групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения БПЛА и их предполетной подготовки.