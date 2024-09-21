Москва, 21 сентября, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов 21 сентября опроверг сообщения о том, что политик якобы говорил о полной блокировке YouTube в России.

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«Кто-то взял для хайпа или намеренной провокации мой комментарий порталу News.Ru и полностью перекрутил его», — написал он в Telegram-канале.

Чернышов подчеркнул, что только рассказал журналистам, как видит развитие российских видеосервисов, и призвал создавать удобные отечественные видеохостинги.

Как передавало ИА Регнум, в августе дневная аудитория Rutube составила около 9 млн человек, тогда как в июле этот показатель был 4 млн. По информации видеохостинга, к нему каждый день присоединяются более 15 тыс. новых блогеров и авторов контента.

Роскомнадзор в июле сообщил, что YouTube с 2020 года заблокировал более 200 российских каналов, в том числе 83 с начала 2024 года. Под цензуру площадки попадают СМИ, питали и артисты, выступающие в поддержку РФ, отметили в ведомстве.