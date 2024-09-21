Курск, 21 сентября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Военные Северной группировки войск за минувшие сутки нанесли поражение десяти бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 21 сентября сообщило Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные наносили удары по формированиям 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у поселений Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово.

Также подразделениями группировки были сорваны попытки украинской армии контратаковать в направлении поселений Камышевка и Любимовка. В результате потери ВСУ составили до 20 человек убитыми и ранеными. ВС России уничтожили боевую бронированную машину и два автомобиля.

При поддержке авиации и артиллерии российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье. Украинская армия лишилась до 20 человек личного состава убитыми и ранеными. была уничтожена боевая машина пехоты, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и два автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия с момента нападения на Курскую область потеряла более 15,7 тыс. военных. Лишь за последние сутки были уничтожены свыше 300 человек и девять единиц бронетехники. 21 сентября вертолёты Ка-52М нанесли удары по скоплению личного состава и военной технике украинских формирований в курском приграничье. По докладам авиационного наводчика, живая сила и техника украинских боевиков были уничтожены.

В этот же день замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские формирования понесли большие потери около города Суджа и пытаются противостоять российским военным на кореневском участке в приграничье Курской области. Он назвал обстановку рабочей для российских военных.