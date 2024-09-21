Курск, 21 сентября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Украинские боевики понесли большие потери около города Суджа и пытаются противостоять российским военным на кореневском участке в приграничье Курской области. Об этом 21 сентября рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Алаудинов назвал рабочей обстановку в курском приграничье для российских военных.

«Ежедневно противник пытается продавиться, хотя последние дни уже, действительно, понеся очень большие потери, именно на нашем суджанском направлении он уже где-то, можно сказать, даже утихомирился», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По слова командира спецназа «Ахмат», 19 и 20 сентября украинские боевики пытались продавить позиции армии России на кореневском направлении, чтобы отвлечь на себя внимание наступательных сил российских военных, ранее освободивших за раз 10 населённых пунктов.

Генерал-майор отметил, что украинские формирования пытаются осуществлять попытки контратак на других участках линии боевого соприкосновения, на которых также ведётся продвижение ВС России.

«В общей сложности рабочая такая обстановка, когда мы, действительно, потихоньку выдавливаем противника, уничтожаем его и в конечном итоге, конечно, даём ему понять, что при любом раскладе ему здесь не удержаться долго», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 сентября Алаудинов рассказал, что украинские боевики используют в приграничных районах Курской области автомобили, которые они украли у мирных жителей. Таким образом командира спецназа «Ахмат» прокомментировал сообщения о том, что ВСУ при атаке на российский регион лишились половины западной техники.

Генерал-майор также рассказал, что около 60 боевиков украинских формирований бросили свои позиции на одном из участков линии соприкосновения в курском приграничье. По его словам, сбежавшие с позиций военные ВСУ направились в сторону Украины.