Москва, 21 сентября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Онлайн-площадка «Московская электронная школа» (МЭШ) к началу учебного года запустила новые и обновила популярные сервисы, заявил 21 сентября мэр российской столицы Сергей Собянин.

Moscow. er.ru

«МЭШ внедрили в колледжах. Для студентов и их родителей создан сервис «Колледжи МЭШ», который содержит полную информацию о ходе учебного процесса и об успеваемости», — написал он.

В цифровую библиотеку для колледжей добавят видеоуроки, тесты и материалы по профессиональным дисциплинам. Площадка также предоставляет пользователям доступ ко всем олимпиадам, входящим в систему московского образования. Учащиеся смогут выбирать состязания, а их успехи будут видны в персональных цифровых портфолио.

Заработал сервис «Цифровой учитель», работающий на основе искусственного интеллекта. С его помощью можно выстраивать для учеников пятых-девятых классов персональную программу обучения по математике.

Московские педагоги теперь могут составлять своё цифровое портфолио, где будут собраны все их достижения. Планируется создать инструменты для индивидуального развития учителей.