Ереван, 21 сентября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости республики. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Айк БагдасарянPhotolure/ТАСС

В своём обращении глава российского государства подчеркнул значимость дальнейшего укрепления армяно-российских отношений.

«Дальнейшее развитие дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», ― подчеркнул Путин.

Он также пожелал Пашиняну здоровья и успехов, а всем гражданам республики — счастья и благополучия.

Кроме того, с поздравлением к Пашиняну обратился премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Он выразил уверенность в том, что углубление многопланового двустороннего сотрудничества и конструктивное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза полностью отвечает долгосрочным интересам России и Армении. Глава правительства РФ пожелал народу Армении мира и процветания.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян в поздравительной речи по случаю Дня независимости страны заявил, что уровень независимости Армении растёт с каждым днём. По его словам, армяне после пройденных испытаний осознали, что нужно ежедневно отвечать «да» на вопрос о независимости, вынесенный в 1991 году на референдум.

Премьер также заявил, что независимость стала ориентиром для правительства после «бархатной революции 2018 года», в ходе которой он пришёл к власти.

21 сентября в Армении отмечается День независимости. В этот день 33 года назад провели референдум о выходе республики из состава Союза ССР и установлении независимой государственности. 94,39% граждан проголосовали за независимость.

Годом ранее, 23 августа 1990 года на сессии Верховного Совета Армянской ССР была принята «Декларация о независимости Армении», которая провозгласила начало процесса утверждения независимой государственности в составе Союза ССР. В октябре 1991 года Левон Тер-Петросян был избран президентом независимой Армении. В том же году Армения вступила в Содружество Независимых Государств. В 1992 году Армения стала членом ООН. С 2001 года Армения стала полноправным членом Европейского совета.