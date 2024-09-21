Ереван, 21 сентября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Уровень независимости Армении растёт с каждым днём, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в поздравлении по случаю Дня независимости страны. Его речь опубликовали 21 сентября на сайте правительства.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Никол Пашинян

По словам Пашиняна, армяне после пройденных испытаний осознали, что нужно ежедневно отвечать «да» на вопрос о независимости, вынесенный в 1991 году на референдуме. По его словам, в этом и заключается суть деятельности правительства.

«Я должен с удовлетворением констатировать, что уровень независимости нашей страны растет день ото дня благодаря демократии, сбалансированности и уравновешенной внешней политике», — сказал премьер-министр.

Пашинян также заявил, что независимость стала ориентиром для правительства после «бархатной революции 2018 года», в ходе которой он пришёл к власти. Глава кабмина отметил, что страна в 2020 году подошла к «грани потери независимости», но получила возможность встать на путь стратегии «реальной Армении».

Как передавало ИА Регнум, Пашинян 18 сентября заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы создала угрозы суверенитету Армении, поэтому республика заморозила своё участие в этой структуре. По его словам, Ереван подошёл близко к «точке невозврата» в отношениях с объединением.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Пашиняна противоречащими здравому смыслу, так как при наличии «угроз» со стороны ОДКБ нет смысла оставаться в организации. Если республика не выходит из объединения, значит в этом есть какая-то целесообразность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о несогласии с заявлением Пашиняна. От ОДКБ не исходит никакой безопасности, она защищает суверенитет стран, входящих в неё, и Москва будет терпеливо доводить эту позицию до Еревана, добавил он.

Глава МИД России Сергей Лавров ещё в октябре 2023 года отметил, что РФ видит, как через Армению пытаются продвигать интересы НАТО в Закавказье. В этой республике появилось много некоммерческих организаций, которые искусственно нагнетают антироссийские настроения, сообщил министр.