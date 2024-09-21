Москва, 21 сентября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела в отношении украинских бойцов и выступавших на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) наёмников, причастных к совершению преступлений на территории Курской области. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе военных следственных органов СК РФ.

Mihir Melwani/Global Look Press

«Уголовные дела возбуждены в отношении участников вооруженных формирований Украины из состава оперативно-тактического управления «Северск», 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп и иностранных наемнических формирований», — указано в Telegram-канале военного СК.

Им вменяется убийство или покушение на убийство двух или более лиц в составе организованной группы по мотивам политической и идеологической ненависти и террористический акт.

Ведомство приняло решение после изучения информации об убийствах мирного населения региона наёмниками из Франции, Грузии и Польши, а также минировании противопехотными минами «Лепесток» детского сада в курском приграничье. По данным следствия, в начале августа 2024 года бойцы и иностранные наёмники обстреляли и подорвали с помощью беспилотников жилые дома, легковые авто и объекты инфраструктуры с находящимися внутри людьми в Судже. В результате минимум два мирных жителя скончались.

В середине сентября указанные подразделения совершили аналогичные действия в отношении жителей Рыльска и других населённых пунктов Рыльского района. Также они дистанционно заминировали объекты гражданской инфраструктуры.

В ходе предварительного следствия установят личности всех представителей вооружённых формирований Украины, совершившие указанные преступления.

Как сообщалоИА Регнум, 20 сентября жительница деревни Золотарёвка Рыльского района Курской области Мария Беседина рассказала, как боевики ВСУ обстреливали копавших картошку жителей. В её поселении из-за украинских атак сгорели два дома. В 500 м от её жилища украинский дрон упал на крышу другого здания. По территории детского сада после обстрелов были разбросаны противопехотные мины «Лепесток».

В середине сентября ранее представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков сообщил, что жители приграничных районов Курской области дали показания о преступлениях со стороны военных Вооружённых сил Украины во время вторжения. По свидетельствам местных жителей, ВСУ стреляли по домам, автомобилям, использовали для этого FPV-дроны.

До этого стало известно, что во время нападения на Курскую область украинские боевики обстреливали и грабили машины мирных жителей. Мародёрство есть на кадрах разведывательного дрона у бойцов 44-го армейского корпуса.