Курск, 20 сентября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреливали в Курской области мирных жителей, которые на момент атаки копали картошку, рассказала жительница деревни Золотарёвка Рыльского района Мария Беседина.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

«До эвакуации ещё приезжали, потом возвращались, копали картошку под дронами, под обстрелами. У нашей деревни, километра три — два дома сгорело», — процитировало её 20 сентября «РИА Новости».

Женщина также сообщила, что в 500 м от её дома украинский дрон упал на крышу другого жилого здания. По территории детского сада после обстрелов были разбросаны противопехотные мины «Лепесток».

Беседина сообщила, что ВСУ обстреливали Золотарёвку с 2022 года. Она постоянно боялась, когда слышала незнакомые звуки. На этой неделе женщина в ходе эвакуации перебралась в Курск к родственникам. Ей дали ваучер на лекарства, она довольна условиями.

«В общем, спасибо и местным, и федеральным властям. Хоть тяжело, и им тяжело», — добавила Беседина.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Курской области Алексей Смирнов 16 сентября объявил эвакуацию из населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Решение было принято региональным оперативным штабом для обеспечения безопасности жителей.

Формирования ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, пытаясь прорваться вглубь региона. Российские бойцы сорвали эти планы, остановив противника в приграничных районах и начав выдавливать с территории РФ. По данным на 19 сентября, украинские войска на этом направлении потеряли около 15 тыс. военных, 122 танка и другую боевую технику.