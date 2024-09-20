Донецк, 20 сентября, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Три мирных жителя погибли, а также 15 человек, в том числе трое подростков, получили ранения в ходе обстрелов ВСУ по населённым пунктам Донецкой Народной Республики в течение суток, сообщил 20 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

В Центрально-Городском районе Горловки украинские боевики с помощью дрона сбросили взрывоопасный предмет на грузовой автомобиль, погибли мужчины 1986 и 1974 года рождения. В Никитовском районе города при артиллерийском обстреле погибла женщина 1954 года рождения.

В течение дня ВСУ повредили в Донецке и Горловке девять частных домов, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры. В Горловке боевики сбросили взрывоопасные предметы на пожарную автоцистерну МЧС России, маршрутный автобус и частный автомобиль.

С утра 20 сентября украинские военные совершили 25 атак на населённые пункты ДНР, выпустили по ним 60 боеприпасов, в том числе кассетного типа, а также применили РСЗО «Ураган», сообщил Пушилин в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября из-за ракетного обстрела ВСУ по посёлку Новотроицкое в ДНР погибли трое мужчин. Украинские боевики нанесли удар ракетами HIMARS и М30А1 по производственному участку рудоуправления.

11 сентября в Горловке в ходе обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница.