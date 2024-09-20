Херсон, 20 сентября, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Три мирных жителя получили ранения при обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) посёлка городского типа Великая Лепетиха. Об этом 20 сентября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Telegram-канал губернатора Херсонской области

«53-летняя женщина и 33-летний мужчина со множественными осколочными ранениями доставлены на лечение в Нижнесерогозскую центральную районную больницу», — написал он в Telegram-канале.

Женщина 43 лет получила лёгкие ранения. Медики оказали ей помощь на месте.

Глава региона добавил, что украинская армия выпустила по региону в общей сложности 37 снарядов, обстреляв такие поселения, как Алёшки, Каховку, Новую Каховку, Горностаеку, Заводовку, Каиры, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Новую Маячку.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября один человек погиб и восемь были ранены в результате массированного обстрела со стороны ВСУ центрального рынка Новой Каховки. Шестерых пострадавших госпитализировали в центральную больницу Каховки в состоянии средней степени тяжести. Два человека получили тяжёлые ранения, их направили в Геническую ЦРБ.

В этот же день ВСУ обстреляли населённые пункты Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Старая Маячка и Ольгинка. Украинские боевики выпустили по ним в общей сложности 45 снарядов. В результате ранения получили пять мирных жителей.