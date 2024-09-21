Минск, 21 сентября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. В Белоруссию с рабочим визитом прибыла делегация Вооружённых сил России во главе с заместителем министра обороны Павлом Фрадковым. Об этом 21 сентября сообщило оборонное ведомство республики.

Министерство обороны Республики Беларусь

С представителями российской стороны встретился заместитель министра обороны по тылу — начальник тыла ВС Белоруссии генерал-майор Андрей Бурдыко.

«Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия военных ведомств в профильных сферах», — отметили в минобороны республики.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о беспокойстве Москвы касательно нарастания провокационных действий Североатлантического альянса у границ Союзного государства России и Белоруссии. Она отметила, что Москва с должным вниманием воспринимает информацию об активизации украинских сил у границы с Белоруссией. По её словам, враждебные шаги Киева вынуждают Минск задействовать вооружённые силы для выполнения задач по обеспечению безопасности.

18 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВСУ держат на границе с Белоруссией более 120 тыс. военнослужащих. В ответ на это Минск разместил своих военных вдоль границы. Президент Белоруссии также подчёркивал, что украинские беспилотники регулярно нарушают белорусскую границу.

15 августа белорусский лидер заявил, что Россия, согласно существующим договорённостям, в случае агрессии в отношении республики введёт в страну подразделения своих Вооружённых сил.