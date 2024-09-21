Москва, 21 сентября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. В ночь на 21 сентября Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, которые обеспечивают работу украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом 21 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также удар был нанесён по цехам по производству дронов и по местам дислокации живой силы, вооружения и военной техники противника

Военный подчеркнул, что все цели удара были достигнуты и все назначенные цели — поражены.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в Минобороны рассказали, что российские военные за неделею нанесли 27 высокоточных групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающих работу украинского (ОПК). Отмечалось, что также удары были нанесены по складам боеприпасов и материально-технических средств, ремонтным базам восстановления вооружения и военной техники, воинским эшелонам с иностранным вооружением, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений, националистических формирований и иностранных наёмников.

Армия России 19 сентября нанесла удар по главному центру специальной радиосвязи главного управления разведки украинских формирований. В Минобороны уточнили, что также удары нанесли по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры на контролируемой Киевом территории и скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 20 сентября сообщил, что поражённый российскими военным главный центр спецрадиосвязи ВСУ находился глубоко под землёй на территории Киевской области. Он добавил, что противник замаскировал его на поверхности под заброшенное гражданское здание.