Вашингтон, 21 сентября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. США не готовы к потенциальному глобальному конфликту на нескольких фронтах. На это указали эксперты по национальной безопасности, сообщил канал Fox News.

Baderkhan Ahmad/AP/TASS

Оценку общей стратегии безопасности США, предложенной администрацией президента страны Джо Байдена два года назад, сделала группа неправительственных экспертов по национальной безопасности, назначенных Конгрессом в 2022 году.

«Комиссия пришла к выводу, что после десятилетий политики, проводившейся после окончания Холодной войны и направленной на сокращение расходов на оборону и инвестиций в сектор безопасности, Вашингтон не готов противостоять Пекину в открытом конфликте, не говоря уже о войне на несколько фронтов против Китая, Ирана, Северной Кореи и России», ― говорится в материале.

Эксперты объяснили, что США и их союзники сталкиваются с угрозой, которой не было перед мировыми державами со времён Второй мировой войны, поскольку Европа стала свидетелем конфликта России и Украины, в котором Москве якобы помогают Китай, Иран и Северная Корея.

В докладе также отмечено, что угроза глобальной войны также существует на Ближнем Востоке.

«Поэтому Соединённые Штаты Америки должны подготовить свои силы и свою промышленную базу к потенциальному затяжному конфликту», — указали эксперты

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 31 марта заявил, что государства должны участвовать в военных конфликтах только в тех случаях, когда у них есть шансы на победу. По его словам, США в настоящее время это не касается, страна не способна выиграть ни в одном из конфликтов, в которых участвует.

Ранее Макгрегор отмечал, что НАТО не готово к войне с Россией, которая может начаться в случае отправки войск стран военного блока на Украину. РФ к такому потенциальному конфликту, напротив, готова, указал эксперт.

Генерал армии США в отставке Дон Болдук в октябре 2023 года отмечал, что американская армия не способна одновременно участвовать в нескольких конфликтах, её запасы истощили поставки оружия на Украину. Он добавил, что последние годы руководство США не думало, как вести и выигрывать войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 сентября заявила, что США под предлогом событий на Украине могут разжечь в мире новый вооружённый конфликт. По её словам, массовое производство вооружений, которые поставляются Киеву, переводит экономику США на военные рельсы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Запад, накачивая Украину вооружением, разжигает конфликт и повышает угрозу столкновения ядерных держав.