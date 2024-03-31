В США заявили, что страна не может выиграть ни в одном из конфликтов
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не могут выиграть ни в одном из конфликтов
Вашингтон, 31 марта, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Государства должны участвовать в военных конфликтах только в тех случаях, когда у них есть шансы на победу, заявил 31 марта бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Если вам надо воевать, то вы идёте на войну, когда вы готовы, когда у вас есть чертовски хорошие шансы на победу», — написал эксперт на своей странице в Х (Twitter).
США в настоящее время это не касается, страна не способна выиграть ни в одном из конфликтов, в которых участвует, добавил Макгрегор.
Как передавало ИА Регнум, ранее в марте 2024 года Макгрегор отмечал, что НАТО не готово к войне с Россией, которая может начаться в случае отправки войск стран военного блока на Украину. РФ к такому потенциальному конфликту, напротив, готова, сказал эксперт.
Также в марте 2024 года пацифисты прервали выступление президента США Джозефа Байдена криками об угрозе российско-американского конфликта. Мероприятие с участием двух бывших президентов, Барака Обамы и Билла Клинтона проходило в рамках избирательной кампании Байдена. Один из активистов криками выражал негодование из-за «угрозы ядерной войны» против России. Протестующего вывели из зала.