Вашингтон, 31 марта, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Государства должны участвовать в военных конфликтах только в тех случаях, когда у них есть шансы на победу, заявил 31 марта бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если вам надо воевать, то вы идёте на войну, когда вы готовы, когда у вас есть чертовски хорошие шансы на победу», — написал эксперт на своей странице в Х (Twitter).

США в настоящее время это не касается, страна не способна выиграть ни в одном из конфликтов, в которых участвует, добавил Макгрегор.

Как передавало ИА Регнум, ранее в марте 2024 года Макгрегор отмечал, что НАТО не готово к войне с Россией, которая может начаться в случае отправки войск стран военного блока на Украину. РФ к такому потенциальному конфликту, напротив, готова, сказал эксперт.

Также в марте 2024 года пацифисты прервали выступление президента США Джозефа Байдена криками об угрозе российско-американского конфликта. Мероприятие с участием двух бывших президентов, Барака Обамы и Билла Клинтона проходило в рамках избирательной кампании Байдена. Один из активистов криками выражал негодование из-за «угрозы ядерной войны» против России. Протестующего вывели из зала.