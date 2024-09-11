Москва, 11 сентября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. США под предлогом событий на Украине могут разжечь в мире новый вооружённый конфликт. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По её словам, массовое производство вооружений, которые поставляются Киеву, переводит экономику США на военные рельсы.

«В этих условиях американский военно-промышленный комплекс, бизнес, который находится в его центре, неизбежно прибегнут к давно испытанному средству — они просто постараются под любым предлогом разжечь какой-то новый вооружённый конфликт», — пояснила Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ США использовать Украину в качестве расходного материала помог бы завершить конфликт. Он добавил, что звонок президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину не мог бы поставить точку в украинском конфликте. Официальный представитель Кремля заявил, что в продолжении конфликта на Украине виноват Запад и разрешить противоречие за один день, как утверждал экс-президент США Дональд Трамп, невозможно.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Запад, накачивая Украину вооружением, разжигает конфликт и повышает угрозу столкновения ядерных держав.