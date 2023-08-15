Москва, 15 августа, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Запад, накачивая Украину вооружением, разжигает конфликт и повышает угрозу столкновения ядерных держав. Об этом 15 августа заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Глава МИД России Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что в настоящее время НАТО, США и Европейский союз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину всё более современным вооружением, всё больше разжигают конфликт, провоцируя бесконтрольное расползание оружия по всему миру.

«Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав», — заявил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил дополнительную военную помощь Киеву на $200 млн. В распространённом письменном заявлении Блинкена отмечается, этот пакет, оценивающийся в $200 млн, включает в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые средства, артиллерийские снаряды, а также оборудование для разминирования.

10 августа президент США Джо Байден обратился в конгресс, запросив выделение $13,1 млрд на военную помощь Украине, из которой $9,5 млрд должны пойти на вооружение ВСУ, а остальные — на разведку и другие формы поддержки украинской армии.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил корреспонденту ИА Регнум, что оружие, которое НАТО поставляет на Украину, попадает на чёрный рынок и неизвестно, в какой из европейских стран оно потом всплывёт. По его словам, страны альянса рискуют испытать на себе оружие, отправленное Киеву.