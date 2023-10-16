Вашингтон, 16 октября, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Американская армия не способна одновременно участвовать в нескольких конфликтах, её запасы истощили поставки оружия на Украину, заявил в прямом эфире телеканала Fox News генерал армии США в отставке Дон Болдук.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Это тревожный сигнал для американского народа. За время пребывания у власти администрации Байдена наши вооруженные силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены. <…> И это весьма прискорбно», — сказал отставной офицер.

Также он указал на то, что последние годы руководство США не думало как вести и выигрывать войны. Американцев нельзя обманывать на этот счёт, люди должны знать правду, которую очень долго скрывали от них, добавил Болдук.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в минобороны США выразили опасение, что, скорее всего, придётся растягивать уменьшающиеся запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля. Телеканал CNN отметил, что в Пентагоне нарастает беспокойство в связи с необходимостью экономить военный арсенал, предназначенный для помощи армиям Украины и Израиля.

В Минобороны США заявили о выведении сотен тысяч снарядов из своих резервов в Израиле в 2023 году для отправки ВСУ.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Белом доме образно намекнул о близости к «грани» по поддержке Украины. Бесконечного финансирования не будет, сказал он.