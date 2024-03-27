Вашингтон, 27 марта, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не готов к войне с Россией, которая может произойти из-за отправки войск блока на Украину. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

«Если войска НАТО вступят на территорию Украины, то начнётся война с Россией. Русские к этому готовы, а мы — нет», — сказал Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон на фоне провалов ВСУ с конца февраля неоднократно заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину. По его словам, Париж сделает всё возможное, чтобы не допустить победы России в конфликте.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 21 марта заявил, что ЕС не пойдет «умирать» за Донбасс, и призвал не пугать людей неизбежностью военного конфликта. При этом он назвал неизбежным продолжение оказания помощи Киеву со стороны объединения.

Эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман 22 марта отметил, что антироссийские высказывания Макрона связаны с боязнью победы Дональда Трампа на выборах президента США. Позднее в этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что Запад отправит свои подразделения на Украину через два-три месяца.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 20 марта заявил, что Франция намерена задействовать своих военных в зоне конфликта на Украине. По его словам, при таком развитии ситуации французский контингент окажется легитимной мишенью для армии России.

Президент России Владимир Путин отметил 29 февраля, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на территорию Украины, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.