Симферополь, 21 сентября, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о необходимости передачи Крыма под мандат ООН являются свидетельством его подсознательного желания взять под контроль Варшавы Западную Украину, как в период, когда последняя входила в состав Польши. Такое мнение 21 сентября высказал постпред Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

«Министру [Сикорскому] вспомнились времена, когда Западная Украина была частью Польши, и он мечтает о возвращении к ним. В то же время другая часть сегодня разрушенного необандеровцами украинского государства была территорией исторической России. Видимо, Сикорский в подсознании держал образ российско-польской подопечной Украины», — сказал в беседе с «РИА Новости».

Мурадов также указал на то, что судьба Крыма уже решена, и в этом вопросе не может быть никаких дискуссий.

При этом постпред не исключил возможности того, что контролируемые сегодня киевским режимом территории со временем могут оказаться под внешним контролем, о котором говорил Сикорский.

«Если Крым вернулся путём легитимного референдума в своё российское государство, и здесь всё давно ясно, то в отношении остатков Украины складывается описанная ситуация, которую, видимо, подсознательно засветил Сикорский», — пояснил он.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведённого на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября глава МИД Польши заявил, что в Крыму через 20 лет стоит провести новый референдум. Для этого он предложил передать полуостров под мандат ООН с миссией по подготовке такого референдума.

Позднее в этот же день руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак раскритиковал слова Сикорского о передаче Крыма под управление ООН. Он также выступил с утверждением, что полуостров якобы должен контролировать Киев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 сентября назвал абсурдным предложение Польши передать Крым под мандат ООН. Представитель Кремля подчеркнул, что территория РФ и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-либо.

Позднее в этот же день Сикорский отказался от своих слов о «передаче Крыма под мандат ООН». По его утверждению, в Киеве якобы имела место гипотетическая дискуссия среди экспертов на основе off the record, то есть без цитирования.