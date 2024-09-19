Киев, 19 сентября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак негативно отреагировал на идею министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под управление ООН.

Иван Шилов ИА Регнум

«Крым — это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это», — написал Ермак в четверг, 19 сентября, в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день Сикорский заявил, что через 20 лет в Крыму необходимо будет провести новый референдум. Для подготовки к нему, считает польский министр, территорию временно можно было бы передать под мандат ООН.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце июля назвал территориальный вопрос «очень сложным». Он признал, что Украина может и не вернуть территории силовым путём.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 сентября напомнил, что главный вопрос в украинском конфликте — защита прав людей, а не обмен землями.