Москва, 21 сентября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Русская православная церковь (РПЦ) 21 сентября отмечает один из 12 главных церковных праздников ― Рождество Божией Матери.

Максим Блинов/РИА Новости

Православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы ровно через девять месяцев после православного праздника Зачатия Богородицы. Праздник является непереходящим и знаменует осень.

Рождение Божией Матери явилось исполнением пророчеств о том, что вскоре на землю придет Спаситель мира. Согласно христианской традиции, Дева Мария родилась в Иерусалиме. Но в РПЦ считают, что она родилась в Назарете, где жили её родители — Иоаким и Анна.

Первые упоминания о праздновании Рождества Богородицы относятся ко II половине V века. Отмечая этот день, христиане подчёркивают её роль в спасении человечества. При этом в Библии не сказано о рождении Пресвятой Богородицы, информация об этом содержится в апокрифе середины II века «Протоевангелие Иакова».

Профессор Славяно-греко-латинской академии отец Сергий (Храмешин) в беседе с «Известиями» рассказал, что, согласно преданию, праведные супруги Иоаким и Анна долгое время не могли иметь детей, что в те времена считалось большим несчастьем и даже позором. Они неустанно молились, прося Бога даровать им потомство.

«Однажды ангел возвестил им радостную весть: у них родится дочь, через которую благословятся все народы. В благодарность Богу родители посвятили Марии свою жизнь и привели её в Иерусалимский храм для воспитания и служения Господу», — сообщил эксперт.

Этот день рекомендуется посвятить духовному размышлению, молитве и добрым делам. Посещение церкви и участие в богослужении помогают настроиться на правильный лад и выразить благодарность Богу. Полезно также провести время с семьей, уделить внимание близким, помочь тем, кто нуждается в поддержке. В молитвах 21 сентября православные просят о рождении ребёнка, счастливой семье, замужестве, защите и небесном покровительстве.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа в России отметили один из значимых праздников — Преображение Господне, наиболее известный как Яблочный Спас. В этот день в церквях прошли молебны с освящением сезонных фруктов в знак благодарности Богу за урожай.

14 сентября православные христиане отпраздновали начало нового года по церковному календарю, этот праздник также известен под названием «индикт». В этот день православные просят Бога о даровании благословения на начавшийся год.