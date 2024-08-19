Москва, 19 августа, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Ежегодно 19 августа православные христиане отмечают один из значимых праздников — Преображение Господне, наиболее известный как Яблочный Спас.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В этот день в церквях проводятся молебны с освящением сезонных фруктов в знак благодарности Богу за урожай. Главным символом праздника являются яблоки. По традиции ими положено угощать всех нуждающихся. На Руси с этого дня разрешалось использовать яблоки для еды, приготовления из них блюд и напитков, делать заготовки на зиму. Согласно поверьям, наступление Яблочного Спаса означает приближение осени.

В праздник Преображения верующим запрещено заниматься тяжёлым физическим трудом, участвовать в праздных развлечениях, конфликтовать и отказывать в помощи нуждающимся. Следует уделить внимание молитве и духовному очищению. Кроме того, продолжается строгий Успенский пост. Верующие должны придерживаться постного меню, не употреблять в пищу молочные, мясные и другие продукты животного происхождения. При этом разрешается есть рыбу.

Вечером 18 августа, в канун праздника Преображения Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя города Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа в России отметили Медовый Спас. Этот праздник стал первым из трёх народно-церковных, которые называют Спасами. Медовый приходится на начало Успенского поста. В храмах в этот день выносят Крест и поклоняются ему. На Руси в августе было принято делать заготовки на зиму из мёда, яблок и орехов. Затем их несли в церковь и освящали. К Медовому Спасу готовили постные пироги, блины и медовуху, а также медовые пряники, которыми угощали близких и соседей.

29 августа православные отметят Ореховый или Хлебный Спас.