Москва, 14 сентября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Православные христиане 14 сентября отмечают начало нового года по церковному календарю, этот праздник также известен под названием «индикт».

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В этот день православные просят Бога о даровании благословения на начавшийся год.

В 462 году начало индикта было перемещено на 1 сентября в юлианском календаре (14 сентября по григорианскому). Впоследствии указом византийского императора Юстиниана каждый из календарных циклов, в том числе и церковный, начинался с этой даты.

Эта традиция также появилась и на Руси, где новый год долгое время начинался в день прихода весны, 1 марта. В последний раз на государственном уровне наступление нового года 1 сентября праздновалось в Российской империи в 1699 году. Тогда официально праздновался 7208 год от появления мира. Спустя четыре месяца было установлено наступление нового года уже с 1 января.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа в России отметили один из значимых праздников — Преображение Господне, наиболее известный как Яблочный Спас. В этот день в церквях прошли молебны с освящением сезонных фруктов в знак благодарности Богу за урожай.