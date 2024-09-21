Киев, 21 сентября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пытался скрыть ситуацию с плохой подготовкой новобранцев украинских формирований. Об этом 17 сентября сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Александр Сырский

Депутат процитировала слова украинского боевика с позывным Сайгон, назвавшего ВСУ «армией бесправных крепостных».

«Всё из-за коррупции. Те, кто не смог откупиться, попали на передовую, а те, кто «порешал», обучают в учебных центрах, не имея никакого боевого опыта», — пояснила она в своём Telegram-канале.

Безуглая также отметила, что считает сокрытие «катастрофической ситуации» в учебных центрах украинской армии результатом сговора минобороны страны и командования ВСУ. По её утверждению, министр обороны Украины Рустем Умеров по просьбе Сырского уволил главного инспектора ВСУ Игоря Воронченко, доложившего об истинном положении дел.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Безуглая заявила, что Умеров и Сырский занимаются преступной деятельностью на занимаемых ими постах. Она также назвала отправку главкома ВСУ и главы минобороны Украины в отставку условием для существования государства, потому что в обратном случае они «уничтожат всех, кроме шутов».

За день до этого депутат Рады попросила освободить её от должности замглавы комитета парламента страны по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Она также попросила включить её в состав комитета по внешней политике и международному сотрудничеству.

Верховная рада 19 сентября уволила Безуглую с должности заместителя главы комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.