Киев, 19 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая уволена с должности заместителя главы комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом 19 сентября сообщил в своём Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

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«Парламент освободил Марьяну Безуглую от должности заместителя комитета по обороне», — написал он.

За принятие соответствующего решения проголосовали 252 депутата, 70 в голосовании не участвовали.

Железняк уточнил, что Безуглую перевели в комитет по вопросам внешней политики.

Как сообщало ИА Регнум 18 сентября, Безуглая лично попросила освободить её от должности замглавы оборонного комитета Рады. Причины подобного решения депутат не уточнила.

В середине июля стало известно, что комитет Рады по национальной безопасности, обороне и разведке проголосовал за увольнение Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Такое решение было принято на фоне критики, которую депутат озвучивала в отношении главкома ВСУ Александра Сырского и руководства украинской армии в целом.

Ранее Безуглая также критиковала и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, уволенного с этого поста в феврале 2024 года. После его отставки депутат заявила, что смена руководства никак не повлияла на ВСУ. Позднее она отметила, что генералы Вооружённых сил Украины отправляют бойцов на самоубийственные задания.