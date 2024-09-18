Киев, 18 сентября, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая попросила освободить её от должности заместителя главы комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Zuma\TASS Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая

Она также подала прошение включить её в состав комитета по внешней политике и международному сотрудничеству.

Агентство УНИАН в свою очередь сообщило, что председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал в Раде проект постановления, в котором предлагается согласовать просьбы Безуглой.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля стало известно, что комитет Рады по национальной безопасности, обороне и разведке проголосовал за увольнение Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Такое решение было принято на фоне критики, которую депутат озвучивала в отношении главкома ВСУ Александра Сырского и руководства украинской армии в целом.

Ранее Безуглая также критиковала и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, уволенного с этого поста в феврале 2024 года. После его отставки депутат заявила, что смена руководства никак не повлияла на ВСУ. Позднее она отметила, что генералы Вооружённых сил Украины отправляют бойцов на самоубийственные задания.