Киев, 18 сентября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Глава украинского минобороны Рустем Умеров и главнокомандующий украинскими формированиями Александр Сырский занимаются преступной деятельностью на занимаемых ими постах. Об этом 18 сентября заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, комментируя увольнение главного инспектора минобороны Украины Игоря Воронченко.

EPA/ТАСС Рустем Умеров

«Это (увольнение Воронченко. — Прим. ред.) знаковый момент, который свидетельствует об отсутствии министра обороны, способного осуществлять контроль, а система катастрофически отторгает правду. Это о преступной деятельности министра обороны и главкома ВСУ на своей должности», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам Безуглой, на фоне этот отправка Умерова и Сырского в отставку является условием для существования государства, так как в обратном случае они «уничтожат всех, кроме шутов».

При этом депутат Рады не исключила физического уничтожения противников министра обороны страны и главкома Вооружённых сил Украины, потому что в последних практикуется наказание переводом в штурмовые подразделения.

Воронченко 17 сентября уволили по требованию главкома ВСУ. Как заявила Безуглая, Умеров пошёл на это после доклада инспектора в ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 сентября Безуглая попросила освободить её от должности замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. При этом она подала прошение о включении в состав комитета по внешней политике и международному сотрудничеству.

Во вторник, 17 сентября, Безуглая написала, что Сырский проводит чистку «неугодных» ему генералов в рядах украинских войск. По её словам, также главком ВСУ убрал с руководящих постов нескольких «не своих» генералов и окружил себя своими ставленниками.