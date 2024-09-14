Вашингтон, 14 сентября, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Власти США не меняли свою позицию по запрету Киеву использовать американское оружие для ударов вглубь территории России. Об этом журналистам заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 13 сентября на брифинге.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Нет перемены в наших подходах касательно этого. И я бы не ожидал увидеть такую перемену сегодня», — сказал Кирби перед встречей президента Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера.

При этом чиновник уточнил, что Белый дом будет руководствоваться собственными расчётами по этому вопросу.

Как передавало ИА Регнум, в итоговом заявлении после встречи 13 сентября Байдена и Стармера Белый дом не сообщил о решении американского президента по поводу разрешения ударов киевской армии вглубь России.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении Украине использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Глава государства пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран альянса в боевых действиях на Украине и, соответственно, против России.

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен выступил за прекращение боевых действий на Украине после заявления президента России о вовлечении НАТО в конфликт. Он отметил, что странам Североатлантического альянса необходимо стремиться к деэскалации конфликта на Украине, а также к прекращению враждебных отношений с Россией.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ и без официального разрешения Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. По его словам, украинские войска неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России.