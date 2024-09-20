Москва, 20 сентября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по скоплению личного состава и бронированной технике украинских боевиков в приграничных районах Курской области. Об этом 20 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что для ударов по разведанным целям применялись неуправляемые ракеты. После успешного нанесения ударов российские лётчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.

«По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 сентября российские военные прямым попаданием из различных видов оружия уничтожили несколько боевых машин украинских формирований в курском приграничье. Цели были обнаружены с помощью средств воздушной разведки.

Ранее в этот же день стало известно, что украинская армия за сутки потеряла в приграничье Курской области свыше 370 боевиков. Отмечалось, что также ВСУ за это время лишились 18 единиц бронетехники, включая два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 сентября заявил, что армия России ведёт работу по освобождению курского приграничья от украинских боевиков и обязательно выполнит её до конца. Он подчеркнул, что у Кремля нет в этом никаких сомнений.