Вашингтон, 21 сентября, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки могут включить в новый крупный пакет военной помощи Украине ракеты средней дальности AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) для истребителей F-16. Об этом 20 сентября сообщило издание Politico.

ИА Регнум F-16, Украина

«США рассматривают возможность передачи Украине ракет средней дальности для истребителей F-16 в рамках пакета военной помощи в размере $375 млн», — говорится в материале.

Речь идёт об имеющих ракетное обозначение тактических планирующих управляемых авиабомбах AGM-154 JSOW, способных при пуске с большой высоты поражать цели на расстоянии до 70 миль (130 километров).

По информации источника, новый пакет американской военной помощи киевскому режиму находится на стадии доработки, а его содержание может измениться до официального объявления, которое, как ожидается, состоится в понедельник, 23 сентября.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Соединённые Штаты в связи с дефицитом вооружений на складах Пентагона отложат реализацию нового пакета военной помощи на сумму $375 млн, в который войдут патрульные катера, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 105 и 155 миллиметров, запчасти и другие вооружения. По данным Politico, этот пакет военной помощи киевскому режиму станет самым крупным с мая.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Киеву военной помощи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для Вооружённых сил РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что западная помощь киевскому режиму не может изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку.