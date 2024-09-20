Вашингтон, 21 сентября, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки на следующей неделе объявят о новом крупном пакете военной помощи Украине, но отложат его реализацию в связи с дефицитом вооружений на складах Пентагона. Об этом 20 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

«Ожидается, что США объявят о крупном пакете военной помощи Украине на следующей неделе… Скорее всего, отправку вооружений задержат из-за нехватки запасов», — говорится в сообщении.

По информации источника, Пентагон, помимо нехватки вооружений на складах, также столкнулся с проблемами в использовании оставшихся менее 5,9 млрд долларов в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority).

Отмечается, что 18 сентября Палата представителей Конгресса США не смогла согласовать новый проект бюджета на 2025 год. В случае, если демократы и республиканцы не успеют прийти к соглашению до начала октября, Вашингтон может потерять возможность срочной военной помощи Украине в рамках PDA.

Как утверждает телеканал, объём нового пакета военной помощи киевскому режиму превзойдёт предыдущие 200–250 млн долларов.

По информации агентства Reuters, стоимость нового пакета военной помощи составит 375 млн долларов. В него войдут патрульные катера, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 105 и 155 миллиметров, запчасти и другие вооружения.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 250 млн долларов. Согласно заявлению Пентагона, в него вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, а также боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортёры M113 и оборудование для средств ПВО.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что западная помощь киевскому режиму не может изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку.