Курск, 21 сентября, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Примерно 60 военнослужащих ВСУ бросили свои позиции на одном из участков боёв в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

По его словам, украинские бойцы направились в сторону Украины.

«Хочу отметить, что на одном участке там их человек 60 просто снялись, убежали. Там командование пыталось их всеми своими фибрами вернуть обратно, но они сказали, что всё, воевать не будем, и попёрли в сторону границы», — рассказал Алаудинов в видеообращении в своём Telegram-канале.

Генерал-майор также отметил, что на суджанском направлении спецназ «Ахмат» подбил несколько единиц техники, включая миномёт. Кроме того, бойцы уничтожили вражеский расчёт FPV и поразили ангар с техникой ВСУ.

Он добавил, что российские войска стремительно продвигаются на донецком направлении, где ими освобождён город Украинск.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Апти Алаудинов проинформировал, что Вооружённые силы России закрепились в освобождённых населённых пунктах Дарьино и Николаево-Дарьино Курской области. Он также назвал тяжёлым положение ВСУ на суджанском направлении.

20 сентября Министерство обороны РФ обнародовало сведения, согласно которым украинские формирования с момента начала атаки на приграничные районы Курской области потеряли в общей сложности более 15,3 тыс. бойцов.

Ведомство также отметило, что 20 сентября российская авиация нанесла удар по 14 бригадам ВСУ в Курской и Сумской областях.