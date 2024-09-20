* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Варшава, 21 сентября, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Польские следственные органы предъявили обвинения бывшему адвокату покойного российского бизнесмена Бориса Березовского Анатолию Блинову в нападении на Леонида Волкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом 20 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Он уточнил, что речь идёт о трёх обвинениях, в том числе в руководстве нападением. Следствие считает, что мотивом указанных действий стала политическая деятельность Волкова.

Новак добавил, что суд арестовал Блинова на три месяца по просьбе прокуратуры.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта 2024 года неизвестный мужчина напал на Леонида Волкова возле его дома в Вильнюсе. Жертва нападения получила травмы. Волков живёт в Литве уже несколько лет. Он руководил «Фондом борьбы с коррупцией» (НКО, признанная в РФ иностранным агентом, и экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ и которая ликвидирована по решению суда).

В апреле появилась информация о том, что Польша передаст Литве двоих подозреваемых в нападении на Леонида Волкова. Уточнялось, что речь шла о польских гражданах.

20 сентября стало известно, что польские правоохранители задержали и арестовали Анатолия Блинова. Причины этого не назывались.