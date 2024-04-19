* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Варшава, 19 апреля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Польша передаст Литве двоих подозреваемых в нападении на экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (НКО, признанное в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией) Леонида Волкова (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов), заявил 19 апреля литовский президент Гитанас Науседа.

EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС Леонид Волков (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов)

«Подозреваемые задержаны польскими правоохранительными органами и после выполнения необходимых процедур будут переданы Литве», — рассказал он журналистам.

Прокурор Генпрокуратуры Литвы Юстас Лауцюс уточнил, что задержанные — граждане Польши, но не уточнил место их постоянного жительства. Поляки — самое многочисленное нацменьшинство Литвы, и часть из них выбрала при этом польское гражданство. По его словам, польские правоохранители утверждают, что задержанные были известны до этого инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, на Волкова напали в марте в Вильнюсе возле его дома. Нападавший разбил стекло его автомобиля и брызнул в него слезоточивым газом, а затем начал бить молотком. Волкову вызывали скорую помощь и полицию, его госпитализировали. Портал Delfi сообщал, что в полиции подтвердили факт избиения.

Волков — бывший депутат Екатеринбургской городской думы и один из основных членов команды ФБК, который возглавил в 2011 году, но покинул пост после отправки письма в поддержку попавшего под санкции предпринимателя Михаила Фридмана на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в котором он выступил за снятие с него ограничений. Тогда Волков заявил, что письмо было «большой политической ошибкой». Место Волкова в ФБК в марте 2023 года заняла Мария Певчих (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом).