Варшава, 20 сентября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Польские правоохранители арестовали бывшего адвоката покойного российского бизнесмена Бориса Березовского Анатолия Блинова. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в национальной прокуратуре республики.

Игорь Зотин/ИТАР-ТАСС Сергей Доренко и адвокат Анатолий Блинов (справа)

«На территории Польской Республики был задержан, а позже арестован Анатолий Б., про которого известно, что он был юристом российского олигарха Бориса Березовского», — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, на каком основании Блинов был арестован, а также какое обвинение против него выдвинуто.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской и её супруга Алексея.

Пашаева подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше ₽45 млн. Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и возможное наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей.

По версии следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат убедил супруга блогерши Алексея Блиновского в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его жену от ответственности по уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Блиновского признали потерпевшей стороной.