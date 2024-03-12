* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Вильнюс, 13 марта, 2024, 02:08 — ИА Регнум. В Вильнюсе неизвестный мужчина напал на бывшего главу «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским и ликвидирован) Леонида Волкова (признан иностранным агентом, включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом рассказала Кира Ярмыш (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в соцсети Х.

Цитата из видео на YouTube Леонид Волков

«На Леонида Волкова напали возле его дома. Кто-то разбил стекло машины и брызнул ему в глаза слезоточивым газом. После чего нападавший начал бить Леонида молотком», — написала Ярмыш в соцсети X.

Нападение было совершено возле дома Волкова. Мужчина находится дома, ему вызывали скорую помощь и полицию. Он получил травмы.

Литовская версия портала Delfi написала, что в полиции подтвердили факт избиения вечером 12 марта на улице Жуведру. Пострадавшего госпитализировали.

Волков живёт в Литве уже несколько лет.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве Басманный суд заочно арестовал сотрудников ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш (все трое признаны иноагентами) и Анну Бирюкову (признана иноагентом, а также внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Певчих обвиняется в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ, а также в вандализме. Низовцеву и Ярмыш также вменяются организация экстремистского сообщества и распространение ложных сведений о ВС РФ. Бирюкову же обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма.

Чтобы избавиться от статуса иноагента в России, нужно отвергнуть подачки других стран, заявил 27 февраля на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон о регулировании деятельности иностранных агентов в России вступил в силу в декабре 2022 года. Они обязаны сообщать о статусе своим работникам и органам публичной власти при обращении к ним для лоббирования интересов. Также закон обязывает иностранных агентов указывать статус на производимых ими материалах. Кроме того, им запрещено вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, в том числе преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских призвал лишить иноагентов права пользоваться социальными сетями. Он уточнил, что в настоящее время обсуждается идея соответствующего законопроекта.