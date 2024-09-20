Вашингтон, 21 сентября, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден должен предоставить допуск представителям прессы на свои встречи с лидерами стран в формате QUAD, заявила глава ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) Юджин Дэниелс.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Организация опубликовала её обращение на своём сайте. Решение проводить мероприятия за закрытыми дверями вызвало возмущение у Дэниелс.

По словам главы WHCA, она не может вспомнить случаев, когда журналистам не позволяли присутствовать на таких собраниях. Руководитель организации отметила, что присутствие прессы важно, поскольку информация доводится до американского народа.

В QUAD входят Австралия, Индия, США и Япония. Указанные двусторонние встречи Байдена с лидерами этих стран пройдут в американском штате Делавэр, где находится загородный дом действующего главы Белого дома. Переговоры будут посвящены проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск написал, что в США практически везде царит цензура. До этого, в феврале, он отмечал, что простые американцы не понимают, какой мощной силой обладает государственная цензура в Соединённых Штатах.