Журналисты потребовали от Байдена пустить прессу на встречи с лидерами QUAD
Глава WHCA Дэниелс призвала пустить прессу на встречи Байдена с лидерами QUAD
Вашингтон, 21 сентября, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден должен предоставить допуск представителям прессы на свои встречи с лидерами стран в формате QUAD, заявила глава ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) Юджин Дэниелс.
Организация опубликовала её обращение на своём сайте. Решение проводить мероприятия за закрытыми дверями вызвало возмущение у Дэниелс.
По словам главы WHCA, она не может вспомнить случаев, когда журналистам не позволяли присутствовать на таких собраниях. Руководитель организации отметила, что присутствие прессы важно, поскольку информация доводится до американского народа.
В QUAD входят Австралия, Индия, США и Япония. Указанные двусторонние встречи Байдена с лидерами этих стран пройдут в американском штате Делавэр, где находится загородный дом действующего главы Белого дома. Переговоры будут посвящены проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск написал, что в США практически везде царит цензура. До этого, в феврале, он отмечал, что простые американцы не понимают, какой мощной силой обладает государственная цензура в Соединённых Штатах.