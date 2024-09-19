Вашингтон, 19 сентября, 2024, 09:07 — ИА Регнум. В США практически везде царит цензура. Такое мнение 19 сентября высказал американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск в соцсети Х (ранее Twitter).

ZBIGNIEW MEISSNER/EPA/ТАСС Илон Маск

Один из пользователей Х написал, что происходящее в Калифорнии может начаться в США повсеместно, если на выборах американского президента победит вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис.

«Цензура повсюду в Америке», — прокомментировал это сообщение Маск.

Ранее мультимиллиардер объяснил переезд штаб-квартиры принадлежащей ему компании X из Калифорнии в Техас стремлением калифорнийских властей запретить свободу слова. Причиной такого решения Маск назвал принятие губернатором Калифорнии закона о полномочиях образовательных учреждений в вопросах гендерного самоопределения детей.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа Маск заявил, что Демократическая партия США превратилась из выступающей за свободу слова политической силы в ярого сторонника цензуры. В середине июля мультимиллиардер отмечал, что Европейская комиссия (ЕК) предлагала руководству соцсети Х ввести тайную цензуру сообщений пользователей в обмен на отказ властей ЕС от претензий к этой платформе.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков 7 сентября заявил, что Маск станет первым, кого подвергнет цензуре Харрис в случае своей победы на президентских выборах в США. По словам сенатора, публикуя жёсткие сатирические карикатуры Маск сжигает все мосты и идёт ва-банк.