Постпред Израиля при ООН заявил, что его страна не хочет воевать с Ливаном
Постпред в ООН Данон: Израиль не вынашивал планов войны с Ливаном и «Хезболлой»
Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Израиль пока не вынашивал планов начинать войну с Ливаном и ливанским шиитским движением «Хезболла», заявил 20 сентября журналистам постоянный представитель еврейского государства при ООН Дэнни Данон.
Кроме того, дипломат утверждает, что израильские власти не стремятся к эскалации в ближневосточном регионе. Вместе с тем он отметил, что ситуация достигла критической точки.
«Мы не хотим эскалации в регионе, у нас нет намерений вступать в войну с «Хезболлой» и Ливаном, однако так больше продолжаться не может», — сказал Данон.
Постпред предупредил, что если переговоры не приведут к деэскалации, то у Израиля не будет выбора и страна начнёт использовать «все средства» для защиты своих граждан.
При этом дипломата спросили, причастен ли Израиль к массовым подрывам мобильных устройств в Ливане. Указанную тему он отказался комментировать.
Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по столице Ливана. Целью атаки стал высокопоставленный командир «Хезболлы» Ибрагим Акиль. Он отвечал в группировке за специальные операции.
Позднее портал Axios со ссылкой на израильского чиновника распространил информацию о том, что в результате авиаудара по Бейруту погибли около 20 командиров спецподразделения «Радван», являющегося частью «Хезболлы». Также отмечалось, что власти Израиля считают, что не смогут избежать военной эскалации для урегулирования ситуации на границе с Ливаном.
После авиаудара по Бейруту ООН выразила чрезвычайное беспокойство. Организация призывала участников противостояния к максимальной сдержанности.