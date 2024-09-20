Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Израиль пока не вынашивал планов начинать войну с Ливаном и ливанским шиитским движением «Хезболла», заявил 20 сентября журналистам постоянный представитель еврейского государства при ООН Дэнни Данон.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Кроме того, дипломат утверждает, что израильские власти не стремятся к эскалации в ближневосточном регионе. Вместе с тем он отметил, что ситуация достигла критической точки.

«Мы не хотим эскалации в регионе, у нас нет намерений вступать в войну с «Хезболлой» и Ливаном, однако так больше продолжаться не может», — сказал Данон.

Постпред предупредил, что если переговоры не приведут к деэскалации, то у Израиля не будет выбора и страна начнёт использовать «все средства» для защиты своих граждан.

При этом дипломата спросили, причастен ли Израиль к массовым подрывам мобильных устройств в Ливане. Указанную тему он отказался комментировать.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по столице Ливана. Целью атаки стал высокопоставленный командир «Хезболлы» Ибрагим Акиль. Он отвечал в группировке за специальные операции.

Позднее портал Axios со ссылкой на израильского чиновника распространил информацию о том, что в результате авиаудара по Бейруту погибли около 20 командиров спецподразделения «Радван», являющегося частью «Хезболлы». Также отмечалось, что власти Израиля считают, что не смогут избежать военной эскалации для урегулирования ситуации на границе с Ливаном.

После авиаудара по Бейруту ООН выразила чрезвычайное беспокойство. Организация призывала участников противостояния к максимальной сдержанности.