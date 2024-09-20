Брянск, 21 сентября, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Над территорией Брянской области силами ПВО уничтожены ещё два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом вечером 20 сентября в своём Telegram‑канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Ещё два вражеских беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — заявил губернатор Брянской области.

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. На местах работают все экстренные и оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 сентября Александр Богомаз сообщал о семи вражеских дронах, уничтоженных силами противовоздушной обороны над территорией Брянской области. По его словам, российские военные отражают массированную атаку украинских беспилотников на регион.

Позднее губернатор Брянской области проинформировал, что силами ПВО обнаружены и уничтожены ещё 10 БПЛА самолётного типа. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось.