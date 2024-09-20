Брянск, 20 сентября, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Российские военные отражают попытку массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Брянской области, сообщил 20 сентября глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что обнаружением и уничтожением воздушных целей занимаются силы противовоздушной обороны (ПВО) России. Богомаз также призвал население соблюдать необходимые меры безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 17 на 18 сентября российская система ПВО сбила 16 дронов в Брянской области. Кроме того, в Курской области удалось нейтрализовать 27 БПЛА, в Смоленской — семь, Белгородской — три, а в Орловской — один.

Вечером 20 сентября Богомаз проинформировал, что в небе над Брянской областью Вооружённые силы РФ обезвредили два беспилотника ВСУ.