Брянск, 20 сентября, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 20 сентября уничтожили ещё пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в небе над Брянской областью. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области», — сообщил губернатор.

Две воздушные цели российские военные уничтожили около 22:30 по местному времени (совпадает с мск). Спустя около получаса подразделения ПВО Минобороны нейтрализовали ещё три украинских дрона.

По словам Александра Богомаза, в ходе отражения атак никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу вечером силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника ВСУ в небе над Брянской областью. Позднее губернатор региона сообщил, что российские военные отражают попытку массированной атаки БПЛА.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные в ночь на 20 сентября отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область. Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено восемь воздушных целей.