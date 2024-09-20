Брянск, 20 сентября, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ходе отражения массированной атаки киевского режима на Брянскую область уничтожили ещё 10 вражеских беспилотников самолётного типа. Об этом в пятницу вечером, 20 сентября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Ещё десять вражеских БПЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram‑канале главы региона.

На месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных и оперативных служб. В ходе отражения атаки беспилотников никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, добавил Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Брянской области информировал о семи украинских беспилотниках, сбитых над территорией региона. Вечером 20 сентября Александр Богомаз сообщил, что российские военные отражают массированную атаку вражеских БПЛА.