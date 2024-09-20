Брянск, 20 сентября, 2024, 22:07 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией Брянской области два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом 20 сентября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Александр Богомаз уточнил, что в результате падения обломков сбитых беспилотников никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные в ночь на 20 сентября отразили атаку БПЛА ВСУ на Белгородскую область. Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено восемь украинских беспилотников.

В ночь на 19 сентября силы ПВО сбили над территорией России три вражеских БПЛА самолётного типа. Два беспилотника российские военные нейтрализовали над территорией Курской области и один — в небе над Белгородской областью.